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أخبار البلد

حقيقة وفاة شاب مصري بمدينة ووهان في الصين بسبب الكورونا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:42 م
الشعب الصيني يعزز
الشعب الصيني يعزز إجراءات الوقاية من انتشار الفيروس
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سعيد العربي
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لشاب مصري، على أنه توفي بسبب فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، وأشار الرواد إلى أن الشاب يدعى "محمد إبراهيم"، وأنه توفي بعد إصابته بكورونا في مدينة ووهان، حيث يدرس الطب البشري.


وبالبحث عن أصل الصورة وجد أن الصورة تنتمي لشاب مصري يدعى أندرو سمير مهنى قلتة، ويبلغ من العمر 28 سنة، في عام 2018، حيث لقى مصرعه في ظروف غامضة بالولايات المتحدة الأمريكية في 28 يناير لعام 2018، حيث إنه سافر إلى أمريكا منذ خمس سنوات للدراسة وحصل على الإقامة هناك، ثم التحق بالعمل في صيدلية مؤسسية تسمى "رايت ايد" في ولاية ميرلاند حيث يقيم هناك.

في الوقت ذاته، نفى السفير أسامة المجدوب، سفير مصر لدى الصين، وجود أي حالة وفاة تم التبليغ بها بين صفوف المصريين في مدينة ووهان الصينية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح السفير المصري لدى الصين، في تصريحات صحفية، أنه أجرى العديد من الاتصالات بالمسئولين في العاصمة بكين، للتأكد بشأن هذا الأمر، حيث أكدت هذه الاتصالات عدم صحة وفاة أي شخص من البعثة المصرية في ووهان.
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