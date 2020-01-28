وزير الطيران يتابع إجراءات الحجر الصحى فى مطار القاهرة لمواجهة فيروس كورونا

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى صباح اليوم بزيارة لمكتب الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى لمتابعة ما يتم من إجراءات وقائية واحترازية من أجل ضمان السلامة الصحية والوقائية للركاب والعاملين بمطار القاهرة، خاصة فى ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا المستجد مؤخرًا بدولة الصين.





رافقه فى الزيارة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حيث أعطى وزير الطيران توجيهاته لجميع العاملين بالحجر الصحى بالالتزام الشديد نحو تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، مشددًا على العاملين بالمطار بضرورة إتباع المعايير والضوابط الدقيقة من أجل تطبيق أعلى درجات الوقاية ومنع انتشار العدوى وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وذلك من خلال الفحص الطبى الشامل لجميع الرحلات الجوية وبخاصة القادمة من المدن الصينية إلى جمهورية مصر العربية.



وأكد الوزير أهمية اتباع السلوكيات الصحيةً السليمة حفاظًا على سلامة جميع الركاب والمسافرين مطالبًا جميع العاملين بضرورة توخى الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة، ووزارة الطيران المدنى وإجراء الفحص الطبى الإجباري لجميع الركاب وأطقم الركب الطائر للرحلات القادمة من الصين.





ومن جانبه أشار الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بميناء القاهرة الجوى إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا تاما بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الصحة وجميع الجهات المعنية العاملة بالمطار، منذ ظهور هذا الفيروس على الصعيد الدولى ويتم المتابعة الدقيقة بين كافة الجهات.





وفى أعقاب الزيارة قام وزير الطيران المدنى بتفقد مبنى الركاب رقم (٣) بمطار القاهرة للاطمئنان على سير العمل وانتظام التشغيل ومتابعة انسيابية حركة الركاب والطائرات.