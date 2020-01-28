نشرة الفن.. ماذا قال جاد شويري عن قتيل فيلا نانسي عجرم؟.. عبير صبري تثير الجدل.. وكريم عبد العزيز مطلوب على جوجل

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
كشف الفنان اللبناني جاد شويري عن رأيه في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم التي أثارت الرأي العام العربي واللبناني على مدار الأسابيع الماضية.
لم تتوقف أصالة، عن نشر بوستات ورسائل تعبر عن حزنها وألمها لانفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وآخرها رسالة حزينة.
نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صورة لنجلها زين هشام وعلقت: "أميري وحياتي، وكل شيء بالنسبة لي".
حرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على تهنئة صديقتها الفنانة التونسية لطيفة التي طرحت أمس أغنيتها الجديدة "في الأحلام"، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
بدأ النجم هيثم شاكر تصوير أولى مشاهده في مسلسل "حب عمري"تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبدالعزيز حشاد وذلك داخل إحدي فيلات مدينة أكتوبر.
تصدر الفنان كريم عبدالعزيز مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس.
شاركت الفنانة عبير صبري صورة جديدة بأحدث لوك لها مع متابعيها على صفحتها الشخصيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".