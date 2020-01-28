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فن

هيثم شاكر يصور مشاهد مسلسله حب عمري .. تفاصيل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:09 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
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محمد صبحى
بدأ النجم هيثم شاكر تصوير أولى مشاهده في مسلسل "حب عمري"تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبدالعزيز حشاد وذلك داخل إحدي فيلات مدينة أكتوبر.

"حب عمري" يعد أولى بطولات هيثم شاكر في الدراما التلفزيونية عقب نجاح شخصية "شريف إمام" التي جسدها في مسلسل "أرض جو" للفنانة غادة عبد الرازق في عام ٢٠١٧ .

ويشارك في بطولة "حب عمري" الفنانين سامح الصريطي، سهر الصايغ ،منه فضالي ، ميدو عادل ،محمد مهران ،حنان سليمان ،محمد سليمان أماني كمال ، احمد كراره .. وعدد من الوجوه الشابة. 


"حب عمري" مسلسل إجتماعي رومانسي تشويقي يتناول فترات زمنية هامة في مصر ويتكم صناع العمل تفاصيله حيث من المتوقع أن يكون مفاجأة للجمهور المصري والعربي وعودة لزمن الأعمال الدرامية الرومانسية التي تفتقدها الأعمال المصرية مؤخرا والتي كانت السبب في إهتمام الكثيرين بالدراما التركية. 

علي جانب آخر تجري استعدادات إختيار البطلة التي من المقرر أن تشارك امام هيثم شاكر ببطولة أول عمل سينمائي له من للمنتج المتميز وليد منصور.
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