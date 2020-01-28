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فن

بعد حديثه عن علاقته بـ أحمد عز.. كريم عبد العزيز مطلوب على جوجل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:28 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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قسم الفن
تصدر الفنان كريم عبدالعزيز مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس.

وكشف كريم عبد العزيز خلال حواره مع إسعاد يونس، عن علاقته بالفنان أحمد السقا، قائلًا "أحمد السقا أخويا وصديق عمرى وعلاقتى به من 91 وممتدة حتى اليوم".

وعلق على إهداء أحمد السقا جائزة الدير جيست له، قائلا "بدون فذلكة اللقطة دى عظيمة من السقا وإحنا دورنا نحافظ على ما تبقى من أخلاق".

ووصف كريم عبد العزيز علاقته بالفنانة إسعاد يونس، قائلا "أمى وهى اللى مربيانى وعلاقاتها قوية بعائلتى".

وكشف كريم عبد العزيز في اللقاء أيضا كواليس  أحد المشاهد التي جمعته بالفنان الراحل أحمد زكي، في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة".

وقال كريم عبد العزيز: "قبل مشهدي مع أحمد زكي توجهت إلى المخرج شريف عرفة كي أسأله عن رد فعلي بعد ضربي بالقلم".

وأضاف كريم عبد العزيز: " شريف عرفة عارف إن أحمد زكي هيضربني بجد، والفنان عزت أبو عوف كان واقف خلف الكاميرا وكان بيضحك ضحك هستيري وكان معاه كيس تلج ".

وتابع كريم عبد العزيز:" مع بداية تصوير المشهد  لقيت نفسي واقع على الأرض وكنت بطمن على ودني وضربني  قلم جامد".

وكشف كريم عبدالعزيز، عن علاقته بالفنان أحمد عز، قائلا "رغم أننا أصبحنا أصدقاء منذ وقت قريب، ولكنى أعتز بصداقته، موضحا "عز على  المستوى الفنى ممثل كبير وملتزم ومحب جدا لشغله وعلى المستوى الشخصي محترم لأبعد الحدود".

كانت نشرت الإعلامية إسعاد يونس صورة تجمعها بالنجم كريم عبد العزيز عبر صفحتها بإنستجرام، وعلقت قائلة: كريم عبدالعزيز واحد من أعمدة الفن دلوقتي .. استنونا في سهرة خاصة جدًا ".
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