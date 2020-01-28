بعد حديثه عن علاقته بـ أحمد عز.. كريم عبد العزيز مطلوب على جوجل

وكشف كريم عبد العزيز خلال حواره مع إسعاد يونس، عن علاقته بالفنان أحمد السقا، قائلًا "أحمد السقا أخويا وصديق عمرى وعلاقتى به من 91 وممتدة حتى اليوم".





وعلق على إهداء أحمد السقا جائزة الدير جيست له، قائلا "بدون فذلكة اللقطة دى عظيمة من السقا وإحنا دورنا نحافظ على ما تبقى من أخلاق".





ووصف كريم عبد العزيز علاقته بالفنانة إسعاد يونس، قائلا "أمى وهى اللى مربيانى وعلاقاتها قوية بعائلتى".



