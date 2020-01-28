شاهد.. طبيبة صينية تصرخ متألمة بعد وصول حالات الإصابة بـ كورونا إلى 4.500

انتشر مقطع فيديو مؤلم لطبيبة صينية تصرخ وتبكي وهي تختنق من شدة الحزن على مرضى الكورونا الذين وصل عددهم إلى 4.500 حالة، بعدما وقعت تحت ضغط العمل ليلًا ونهارًا من أجل إنقاذهم.

كانت الطبيبة في إحدى مستشفيات ووهان تصرخ وهي تقول: "لا أستطيع التحمل!"، انتشر مقطع الفيديو المؤلم على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل لكن تم حذفه مؤخرًا من على تويتر وفقًا لصحيفة مترو.

حيث تظهر امرأة تبدو كطبيبة تبكي بحزن عميق مستلقية على كرسي وتمسك صدرها وتنتحب، وإلى جانبها وقف شخص يبدو من هيئته أنه مدير المشفى، ولم يكن هذا هو المقطع المثير للجدل في الصين فحسب.

بل إن مقطعًا آخر مثيرًا للقلق - نشره مستخدم على تويتر يدعى «جينج تانج» يُظهر لعامل طبي آخر يرتدي قناعًا ونظارات السلامة لكنه يصرخ عبر الهاتف على مديره بينما يحاول زميل له تهدئته.

وبحسب ما ورد قام بتوبيخ رئيسه لعدم مساعدته في علاج المرضى المصابين بالفيروس القاتل، وقال إنه اضطر إلى العمل دون توقف في الفترة التي تسبق العام الصيني الجديد، يظهر الشريطان في الوقت الذي يرتفع فيه عدد القتلى من فيروس كورونا إلى 106 في الصين.