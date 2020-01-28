AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

صلاح مرغنى يتفقد تدريب التنمية المهنية لمعلمي الثانوى فى الوادى الجديد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:04 م
قطاع التربية والتعليم
قطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد
Advertisements
قســــم التعليم
واصل قطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد فعاليات البرامج التدريبية لمعلمى الصفوف الأولى وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة .

حيث تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة صلاح مرغنى، اليوم الثلاثاء ٢٨ من يناير ٢٠٢٠ ، فعاليات البرنامج التدريبى والمنفذ داخل مدرسة الخارجة الثانوية بنات الجديدة تحت عنوان التنمية المهنية لمعلمي الصفين الاول والثانى الثانوى وبحضور الدكتور محمد جبر متابع عضو فريق ديسكفرى والخاص بالتطوير بوزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وحدة الصفوف الأولى بالمديرية.

وأكد مرغنى على تقديمه كافة أشكال الدعم للمعلمين وما يحتاجونه من برامج تنمية مهنية لصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم وتذليل كافة العقبات من أجل تلك الكوادر المصرية القادرة على استكمال عمل المنظومة.

من جانبه أثنى جبر على مدى نجاح تطبيق إستراتيجيات التعلم وفق المنظومة التعليمية الجديدة داخل مدارس المحافظة وما شهده من تفاعل طلابى منقطع النظير داخل الفصول الدراسية مع المعلمين بزياراته السابقة متمنيا للجميع مزيدا من التقدم والرقى وفقا لمنظومة تعليمية جديدة ومتطورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد القصوى لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

تعليم الوادي الجديد : جهزنا 27 لجنة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

غرفة عمليات عبر شبكة السكايب خلال امتحانات الثانوي في الوادي الجديد

تعليم الوادى الجديد يستعد لاستضافة بطولة الألعاب الرياضية لطلاب المدارس الرياضية

انتهاء امتحانات صفوف النقل في الوادي الجديد

وزعت كب كيك .. معلمة تستقبل الطلاب بطريقة جديدة أمام لجنة امتحان الفيزياء

ترشيحاتنا

تعرف على خطورة عدم ضبط ضغط الهواء في الإطارات

إلغاء الاستبدال.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بتعديل اللائحة الخاصة بقائمة اللاعبين

حبس عمرو واكد 6 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه لتهربه من الضرائب

خالد بيومي يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الزمالك

عبير صبرى تثير الجدل فى أحدث ظهور.. ومتابعون: شبه سعاد حسنى

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 -1-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيعي أم إهمال.. جدل شديد حول وفاة عارضة أزياء مغربية شهيرة في السجن

أم تتخلى عن طفلها بعد ساعات من ولادته.. والشرطة تبحث عنها.. شاهد

بإطلالة ملفتة وأنيقة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار على الإنستجرام