صلاح مرغنى يتفقد تدريب التنمية المهنية لمعلمي الثانوى فى الوادى الجديد

واصل قطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد فعاليات البرامج التدريبية لمعلمى الصفوف الأولى وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة .





حيث تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة صلاح مرغنى، اليوم الثلاثاء ٢٨ من يناير ٢٠٢٠ ، فعاليات البرنامج التدريبى والمنفذ داخل مدرسة الخارجة الثانوية بنات الجديدة تحت عنوان التنمية المهنية لمعلمي الصفين الاول والثانى الثانوى وبحضور الدكتور محمد جبر متابع عضو فريق ديسكفرى والخاص بالتطوير بوزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وحدة الصفوف الأولى بالمديرية.





وأكد مرغنى على تقديمه كافة أشكال الدعم للمعلمين وما يحتاجونه من برامج تنمية مهنية لصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم وتذليل كافة العقبات من أجل تلك الكوادر المصرية القادرة على استكمال عمل المنظومة.



