هنتعشى إيه النهاردة.. كوردن بلو بالجبنة.. كرات الأرز بالخضار والجبنة الموتزاريلا

تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.





نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

طريقة عمل كوردون بلو بالجبنة لنجلاء الشرشابي.

مقادير كوردون بلو بالجبنة:

دجاج مفروم

بصلة مبشورة

بابريكا

بهارات

زيت

ملح فلفل أسود

جبن فيتا

لانشون

بقسماط

دقيق

بيض زيت للقلى





طريقة تحضير كوردون بلو بالجبنة:





* يخلط الدجاج المفروم مع البصل المبشور والبهارات والبابريكا والملح والفلفل الأسود

* يفرد خليط الدجاج المفروم على ورق النايلون

* تضاف قطع اللانشون والجبنة

* يلف الدجاج المفروم على حشو اللانشون والدجاج ويغلق أطراف ورق النايلون

* يوضع فى الفريرز حتى يتماسك

* يقلب الكرودون بلو فى الدقيق ثم خليط البيض والملح والفلفل الأسود والبقسماط

* تقلى فى الزيت

* ترص فى صينية وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج لمدة حوالى 20 دقيقة.



