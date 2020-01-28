ترامب: القدس ستبقى عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتم التنسيق مع إسرائيل على تشكيل لجنة مشتركة لتحويل الخريطة الافتراضية لتكون خارطة دائمة ليكون هناك تحقيق فوري ومباشر على الاعتراف.





وأضاف دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسرائيل حول خطة السلام سنعمل على خلق أراضي متواصلة داخل الدولة الفلسطينية حيث عندما يتم تلبية شروط الدولة سيكون هناك رد صارم للإرهاب .





وأوضح الرئيس الأمريكي أنه في ظل هي الرؤية القدس ستكون عاصمة إسرائيل التي لا تقسم وتكون موحدة وهذا مهم، مؤكدا أ ننا اليوم نتخذ خطوة كبيرة نحو السلام، موضحا أن الشباب في الشرق الأوسط مستعدون لمستقبل أكثر أملا.