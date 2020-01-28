نتينياهو: ما تم اليوم حدث تاريخي يفتح الطريق لمستقبل مشرق..فيديو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اليوم يوم تاريخي يستدعى يوما آخر تاريخيا نتذكره وهو 14 مايو 1948، وكان هذا التاريخ يحمل اعتراف الرئيس ترومان وهو أول زعيم عالمى يعترف بدولة اسرائيل، مؤكدا أن ما تم خلال هذا اليوم يفتح الطريق لمستقبل مشرق.





وأضاف نتينياهو خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منذ نشأة إسرائيل ونحن نتطلع إلى السلام مع فلسطين ومع العالم العربي بشكل مستمر، ولم نتوصل إليه رغم الجهود الكبيرة التى باءت بالفشل؛ لأنها لم تصل إلى التوازن المناسب بين مصالح إسرائيل وأمنها وخطط فلسطين لتقرير المصير.





وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل يجب أن يكون لها سيادة على بحر الأردن ومنطقة اليهودا والسمرا بدلا من التحدث فقط عن أمن إسرائيل، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك سيادة للدفاع عن أمنها لوحدها.





وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه بفضل هذا الاعتراف التاريخى وخطة السلام سنصل الى توازن عادل للتفاوض بسلام مع الفلسطينيين.





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن المناطق التي تم الاعتراف بها كأراضي إسرائيلية واحدة من أساس حضارتنا، والتي تحدث عنها الكتاب المقدس ولدينا المقابر الذي بناها آباء وأمهات الشعب اليهودى ووجدت منذ قرون.