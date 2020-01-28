برلماني: الإطاحة برئيس وزراء قطر يكشف هلع القطريين من نفوذ الأتراك

أكد النائب احمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن الإطاحة برئيس وزراء قطر من منصبه وتعيين رئيس وزرا اء جديد، يكشف هلع الشعب القطري من مجيء الأتراك ومن توافدهم بكثرة على الدوحة وتخوف القطريين، من ان يكون قدومهم، مقدمة لاحتلال البلد ونهبه تحت أعين أميرها تميم بن حمد.





ونوه بدوي في بيان له، إلى ردود الافعال الواسعة لقرار الإطاحة برئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، وتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، بدلا منه وسط تأكيدات أن تركيا تقف وراء هذه الإطاحة المفاجئة.





وأشار إلى أن الجملة العابرة التي ألقاها ناصر بن خليفة في عزاء والدته بقوله: "أخاف نندم على جيّة "الأتراك".. ولا يطلعون بعدين".. هى السبب وراء صدور التعليمات الفورية بالإطاحة به وتعيين شخص أخر بدلا منه، فالنظام القطري الحاكم هناك يقدس أردوغان ولا يريد ان يغضبه لكن الشعب القطري حتى على أعلى المستويات فيه، يخاف على قطر من هذا النظام الإرهابي الحاكم ومن تغول الأتراك.