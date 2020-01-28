أول خطوة بعد خطة ترامب.. إسرائيل تعلن سيادتها على غور الأردن الأحد المقبل

في أعقاب الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيطرح قرار فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، خلال جلسة الحكومة القادمة والمقرر لها يوم الأحد المقبل.





وقال نتنياهو للصحفيين إنه سيتم رفع الحكم العسكري من المستوطنات في الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها.





وأضاف نتنياهو: "خطة ترامب للسلام علامة تاريخية فارقة" وأضاف: "إسرائيل ستحصل فورا على الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وكل المستوطنات في الضفة وعلى مساحات كبيرة هناك تحيط بالمستوطنات الإسرائيلية.



