AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول خطوة بعد خطة ترامب.. إسرائيل تعلن سيادتها على غور الأردن الأحد المقبل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
في أعقاب الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيطرح قرار فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، خلال جلسة الحكومة القادمة والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

وقال نتنياهو للصحفيين إنه سيتم رفع الحكم العسكري من المستوطنات في الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وأضاف نتنياهو: "خطة ترامب للسلام علامة تاريخية فارقة" وأضاف: "إسرائيل ستحصل فورا على الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وكل المستوطنات في الضفة وعلى مساحات كبيرة هناك تحيط بالمستوطنات الإسرائيلية.

ولفت نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي سوف يواصل سيطرته الأمنية على كل المنطقة الواقعة غربي الأردن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هكذا ساند ترامب الاحتلال خلال 2019.. دعم شرعية المستوطنات.. اعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.. قطع المعونات عن الفلسطينيين.. خطط لضم غور الأردن.. واتفاق مع نتنياهو على إبرام معاهدة دفاع مشترك

التطبيع الكامل مع العرب.. هذه خطة نتنياهو بالانتخابات القادمة

أخبار إسرائيل.. نتنياهو يعلن استقالته من مناصب وزارية.. مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 100.. عاصفة ممطرة تحطم البنية التحتية للاحتلال.. حرب بين موسكو وتل أبيب.. والتطبيع الكامل مع العرب الخطة المقبلة

صفقة القرن.. لهذا السبب غير زعيم المعارضة الإسرائيلية موقفه من ضم غور الأردن

غور الأردن.. نتنياهو يستعد لإعلان السيادة الإسرائيلية وبنيت يدعو لتصويت حكومي

صفقة القرن.. بوادر خلاف إسرائيلي أمريكي بسبب هذا الأمر

ترشيحاتنا

انخفاض النفط عالميا .. بشرى سارة للمصريين بشأن سعر البنزين والسولار.. تفاصيل

تقاضى ٢٢ مليون جنيه في إعلان.. محامي زينة يكشف مفاجأة ويوجه رسالة إلى أحمد عز.. فيديو

احذر تناول البهارات يصيبك بهذه الأمراض

بـ 4 جنيهات.. فاكهة تحافظ على صحة الجسم وتنقي الدم من السموم

أمنة نصير: النقاب شريعة يهودية وليست إسلامية.. فيديو

تأييد حبس مجدي عبد الغني 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب