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محافظات

كان مصنعا للسجائر.. حكاية قصر أحمد خيري باشا الذي تحول إلى الجامعة الأمريكية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:01 ص
الجامعة الامريكية
الجامعة الامريكية
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عبد العزيز جمال
يعرض صدى البلد سلسلة حلقات عن لكل آثر حكاية ، وحكاية اليوم عن قصر أحمد خيري باشا اليت تحول إلى مقر الجامعة الامريكية بالقاهرة.

حيث شهد عام 1870 ميلاد قصر أحمد خيري باشا ، وتم بنائه بناءاَ علي رغبه الخديو اسماعيل ليكون منزلاَ لأبنته ” زينب هانم” و زوجها أحمد خيري باشا .
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وكان أحمد خيري باشا كان يعمل وزيراَ للمعارف في هذا الوقت ، حيث قام بتصميم و تنفيذ الزخارف الموجودة في القصر المهندس المعماري ماكس هيردز.

وفي عام 1883 توفي أحمد خيري باشا عام 1883 ليسكن القصر نجله حسن بك خيري الذي ترك القصر بعد فترة من وفاه والده لينتقل إلي الزمالك ، وبيع  القصر إلي تاجر يوناني ليقوم بتحويل هذا القصر الجميل إلي مصنع لصناعة السجائر.

عام 1908 شهد تحول كبير في تاريخ القصر الذي تحول إلى مقر للجامعة الأهلية التي كان يترأسها الأمير أحمد فؤاد الأول قبل انشغاله بالسياسة و مشاكل الحكم .

و في عام 1916 حاول مجموعة من الأمريكين الموجودين في مصر بأنشاء جامعة أمريكية لتكون بمثابة تقدير و إحترام للبلد التي أحبوها و تقديم أسلوب جديد و متطور في التعليم .

وشهد عام 1917 ميلاد  الجامعة الأمريكية مكان هذا القصر حيث قام الدكتورشارل واتسون أول رئيس للجامعة الامريكية في مصر بتسمية الجامعة باللغة الإنجليزية لتكون (American University at Cairo) .

وبمرو الوقت تم تغيير الاسم بعد ذلك ليصبح اسمها الحالي و هو (American University in Cairo ).
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