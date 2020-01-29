رئيس الوزراء لـ نواب المحافظين الجدد: التجربة ليست إجراء سياسياً لإرضاء شريحة معينة.. اجتماع دوري للنواب بدون المحافظين لمناقشة تجاربهم في المحافظة ومشكلاتهم.. وعايز منكم أفكار خارج الصندوق

الدكتور مصطفى مدبولي:

الرئيس والحكومة حريصان على نجاح تجربة شباب نواب المحافظين الجدد

توجيهات كاملة إلى المحافظين لأن تكون هناك مسئوليات محددة

اجتماع دوري للنواب بدون المحافظين لمناقشة تجاربهم في المحافظة ومشكلاتهم

التجربة ليست إجراء سياسياً لإرضاء شريحة معينة لكنها تجربة والدولة تحرص على نجاحها





تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتقى عددًا من المتدربين بالأكاديمية، الذين يؤدون امتحاناً بها ورافقته الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي الأكاديمية، وعقب تفقده، عرضت الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب برزنتيشن حول عمل الأكاديمية على رئيس الوزراء.





والتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نواب المحافظين الجدد في الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أكد مدبولي للنواب الجدد أن اختيارهم تم على أسس تميز كثيرة، منها أكاديمي وعلمي والعمل العام بتخصصات محددة ولكن ليس كل شخص لديه إلمام كامل بكل التخصصات ولهذا تقرر أن يتلقوا هذا التدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب .





وقال رئيس الوزراء خلال حديثه لـ نواب المحافظين الجدد: "كانت هناك مشكلة دائمة نعاني منها وهي أنه كان يتم اختيار القيادات على أعلى مستوى وهو ناجح في تخصصه الدقيق ولكن ليس شرطا حين يتولى منصب عام أن ينجح وكان السؤال الدائم ، لماذا لا يحدث النجاح أو الأداء الذي كان متوقعا أو بما يتناسب والنجاح الذي كان يحققه في تخصصه قبل ذلك.





وتابع رئيس الوزراء: "لهذا، كان هناك حرص شديد على أن يتم عقد الدورة التدريبية لنواب المحافظين الجدد، حيث كان التدريب توجيه من الرئيس السيسي، كما تعمل الحكومة على توفير كافة سبل النجاح للنواب الجدد".





ونوه رئيس الوزراء أنه جلس مع نواب المحافظين الجدد قبل حلف اليمين وأكد لهم أن الرئيس السيسي والحكومة حريصان كل الحرص على نجاح تجربة شباب نواب المحافظين الجدد، متابعا: "إن التجربة ليست إجراء سياسياً لإرضاء شريحة معينة لكنها تجربة والدولة تحرص على نجاحها وعلى الأقل إذا نجح نصف شباب النواب الجدد فسوف يكون لدينا مشروعات محافظين منهم".





وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على أن يكون هناك جيل من المحافظين من بين النواب الجدد، مؤكدا أن الدولة حريصة على تمكينهم وأن يكون هناك صف ثان وثالث من الشباب لتولي مناصب محافظين ووزراء ، موجها حديثه إلى النواب الجدد قائلا: "مش هاتلاقوا طريقهكم مفروش بالورود مهم أن تثبتوا وتتوقعوا أنه سيكون هناك مقاومة لوجود كوادر شابة وهذه طبيعة بشرية ومهم أن تكونوا ثابتين".





وقال رئيس الوزراء إنه أصدر توجيهات كاملة إلى المحافظين لأن تكون هناك مسئوليات محددة وأن يتم تمكينهم، كما طالب نواب المحافظين من الدكتور مصطفي مدبولي بعقد اجتماع دوري معهم لمعرفة مشاكلهم على غرار اجتماع مجلس المحافظين، وقد لقى الاقتراح ترحيباً من رئيس الوزراء قائلا: "أنا موافق جدًا على عقد اجتماع دوري معكم بدون المحافظين لمناقشة تجاربهم في المحافظة ومشكلاتهم" .





وطالب "مدبولي" أن يتم عمل لقاءات دورية مع بعضهم البعض لمعرفة مشاكلهم والتحديات التي وجهوها ، متابعا: "لما تنزلوا العمل العام هتوجدوا مشكلات كبيرة وتحديات، أنا عايز منكم أفكار إبداعية خارج الصندوق لنجاح وشجاعة في اتخاذ القرارات ".





وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه لأول مرة سيتم توجيه مبالغ ضخمة تصل لـ عشرات المليارات وذلك لدفع عجلة التنمية بالمحافظات في الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ، طالبا من نواب المحافظين الجدد رفع تقرير بعد تولي عملهم حول ما إذا كان قد تم تمكينهم من أعمال أم لا ، ويشمل التقرير ما تولوا من أعمال وماذا أنجز ، وما هي المشكلات التي يواجهونها، كما أنه سوف يطلب من المحافظين أيضا تقرير حول أداء كل نائب معه .





يذكر أن الاكاديمية الوطنية للتدريب تهدف لإعداد وتمكين كوادر متميزة قادرة على قيادة مسيرة التنمية، وضمان اندماج المنطقة اندماجًا كاملًا في الاقتصاد العالمي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وعادل مع تعزيز قيم الهوية المصرية وروح الانتماء.

