رئيس نادي القضاة يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، المستشار محمد عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة نادى القضاة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى، لتقديم التهنئة وزير الداخلية ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد الشرطة.





فى بداية اللقاء أعرب المستشار رئيس نادى القضاة عن خالص تقديره ورجال القضاء للدور الذي يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا أن معركة الخامس والعشرين من يناير عام 1952 بمدينة الاسماعيلية الباسلة والتي نسجت منها الشرطة المصرية عيدًا لها باعتبارها صفحة خالدة تسطر كفاح وتضحيات رجال الشرطة للدفاع عن الوطن وحماية ترابه، قد إستقرت فى ضمير الأمة ووجدانها ، وصارت رمزًا متجددًا لبطولات رجال الشرطة المصرية الأوفياء الذين خاضوا أشرس المعارك وجادوا خلالها بأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطنهم وأمن وسلامة شعبه.. معربًا عن تمنياته وكافة رجال القضاء لرجال الشرطة بالتوفيق والسداد فى أداء واجبهم الوطنى نحو تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الاستقرار.





من جانبه أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن تقديره لحرص أعضاء نادى القضاة على تقديم التهنئة لرجال الشرطة فى عيدهم، والذى يعكس مدى التقدير للدور الذي يضطلع به رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن واستقرار أبناء الشعب المصرى العظيم.





وأشاد الوزير بدور القضاء المصرى الشامخ ورجاله الأجلاء في تطبيق قيم العدالة والرسالة السامية التى يحملون أمانتها.. مؤكدًا على التكامل الوظيفي بين القضاء والشرطة وأنهما يعملان للصالح العام للحفاظ على إحترام القانون وهيبة الدولة فى جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل بسط الأمن وتحقيق العدالة والسعى الدائم للحفاظ على الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة للوطن.