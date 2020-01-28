عبرنا المرحلة الصعبة.. محافظ المركزي يزف بشرى سارة للمصريين

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إنه مطمئن بعد أن عبر الاقتصاد المصري المرحلة الصعبة.





وأضاف «طارق عامر» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «DMC» أنه في ظل هذه المسئولية تكون مصلحة هي الأهم، موضحا أنه عمل خلال السنوات الأربع الماضية بجهد كبير، وهي كانت بالفعل فترة صعبة ولكنها ثارية جدا والمصلحة العامة هي الأساس.





وأوضح «طارق عامر» أنه لن يعمل بمفرده ولكن البنك المركزي مؤسسة قوية وعريقة وبها كفاءات وقدرات كثيرة، مؤكدا أن الجميع تكاتف من أجل العبور من هذه الفترة الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري.





وأشار «طارق عامر» إلى أن مصر عبرت مرحلة صعبة وأزمة كانت سبب في قلق كبير، موضحا أن مصر تعيش حالة نفسية أفضل بعد ارتياح واستقرار الأوضاع، وتجنب الصدمات .





وأوضح «طارق عامر» أن مصر لن تتعرض لصدمات مرة أخرى لأننا أصبحنا جاهزين للدفاع والحفاظ على الاستقرار بما لدينا من موارد، لافتا إلى أن المنظومة ككل عملت بكفاءة كبيرة للنهوض بالاقتصاد والدولة إلى بر الأمان.