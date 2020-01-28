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فن

أروى جودة تكشف حقيقة زواجها من مطرب تركى .. تفاصيل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:27 م
اروى جودة
اروى جودة
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة اروى جودة عن حقيقة علاقتها بالمطرب التركي اوزجان دينيز، مؤكدة أن كل ما تردد فى الفترة الأخيرة غير حقيقى. 

وقالت اروى جودة فى تصريحات صحفية، إن علاقتها بالمطرب التركى اوزجان دينيز بدأت منذ فترة طويلة وقامت بتصوير فيديو كليب معه. 

وأضافت اروى جودة  : "هذه العلاقة تطورت وقرر أن يخطبنى رسميا، ولكن لم تتم الخطبة، حيث اختلفنا على بعض الأمور الخاصة لارتباطه الشديد بتركيا وأنا مرتبطة بأهلى بمصر، وبالتالى كان من الصعب التوافق بيننا.

يذكر أن الكليب الذى شاركت فيه الفنانة أروى جودة كان بعنوان "ابقى" وظهرت فيه كموديل.  
أروى جودة تكشف حقيقة زواجها من مطرب تركى .. تفاصيل
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