أروى جودة تكشف حقيقة زواجها من مطرب تركى .. تفاصيل





وقالت اروى جودة فى تصريحات صحفية، إن علاقتها بالمطرب التركى اوزجان دينيز بدأت منذ فترة طويلة وقامت بتصوير فيديو كليب معه.





وأضافت اروى جودة : "هذه العلاقة تطورت وقرر أن يخطبنى رسميا، ولكن لم تتم الخطبة، حيث اختلفنا على بعض الأمور الخاصة لارتباطه الشديد بتركيا وأنا مرتبطة بأهلى بمصر، وبالتالى كان من الصعب التوافق بيننا.





يذكر أن الكليب الذى شاركت فيه الفنانة أروى جودة كان بعنوان "ابقى" وظهرت فيه كموديل.