خاص.. نجم الزمالك السابق يقترب من خلافة ميدو في تدريب مصر المقاصة

اقترب إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك وبرشلونة السابق من جديد لقيادة نادي مصر المقاصة بعد حدوث انفراجة كبيرة في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة.





وأعلن نادي مصر المقاصة فسخ تعاقده و إقالة المدير الفني للفريق أحمد حسام ميدو بعد النتائج السلبية التي لحقت بالفريق خلال الفترة السابقة وتحديدًا منذ بداية الدوري وحتى الآن وآخرها الهزيمة من بيراميدز خلال الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وقالت مصادر خاصة لـ "صدى البلد" إن إيمانويل أمونيكي وافق على كل شروط ومطالب المقاصة لإتمام التعاقد ومنها وجود استمرار كلًا من جمال عمر وأحمد حسام فى الجهاز الفني.



