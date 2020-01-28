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رياضة

خاص.. نجم الزمالك السابق يقترب من خلافة ميدو في تدريب مصر المقاصة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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عمرو سالم
اقترب إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك وبرشلونة السابق من جديد لقيادة نادي مصر المقاصة بعد حدوث انفراجة كبيرة في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة.

وأعلن نادي مصر المقاصة فسخ تعاقده و إقالة المدير الفني للفريق أحمد حسام ميدو بعد النتائج السلبية التي لحقت بالفريق خلال الفترة السابقة وتحديدًا منذ بداية الدوري وحتى الآن وآخرها الهزيمة من بيراميدز خلال الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقالت مصادر خاصة لـ "صدى البلد" إن إيمانويل أمونيكي وافق على كل شروط ومطالب المقاصة لإتمام التعاقد ومنها وجود استمرار كلًا من جمال عمر وأحمد حسام فى الجهاز الفني.

يذكر أن امونيكي قد جاء لـ مصر منذ أيام قليلة لتولي مسؤولية المقاصة ولكن المفاوضات قد توقفت بسبب وجود خلاف في بعض وجهات النظر وينتظر الإعلان رسميا عن تولي إيموينيكى مسؤولية الفريق خلال الساعات القليلة القادمة.
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