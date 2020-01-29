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مدير الكلية البحرية الأسبق: نتدرب على مكافحة الإرهاب في البحر بأفضل وأحدث الإمكانيات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:56 ص
اللواء محفوظ مرزوق
اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية
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ريهام فيكتور
قال اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن هناك فرقا في نوعية وأهداف التدريب بين التدريبات مع الدول الشقيقة ومع الدول المعادية.


وأضاف اللواء محفوظ مرزوق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية dmc، أنه طبقا لعمليات طبيعة المهام الموجودة بين مصر وتلك الدول، تتحدد نوعية التدريب والهجوم.


وأشار مدير الكلية البحرية الأسبق إلى أن البحرية المصرية تشارك في عمليات تأمين الاشتراك البحرية السعودية لمرور وتكثيف السفن، لافتا إلى أن كل إجراءات السيطرة على مداخل البحر الأحمر بالاشتراك مع بحريات الدول العربية الشقيقة.


وأوضح مدير الكلية البحرية الأسبق أن البحرية المصرية تجهز لمكافحة الإرهاب في البحر بأفضل وأحدث التدريبات، مشيرًا إلى أنه من المحتمل حدوث عدائيات فى هدم واقتحام سفينة تجارية والسيطرة عليها.


ونوه إلى أنه يتم التدريب على كيفية اقتحام السفينة بدون تدمير لها، لتعود السفينة لممارسة مهامها بشكل طبيعي جدا، وذلك يتطلب حرفية عالية جدا، لافتا إلى أن القوات البحرية المصرية متمرسة جدا فى ذلك الموضوع وهناك خبرة متواترة.
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