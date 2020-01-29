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تعليم

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الجيزة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:30 م
أسماء أوائل الشهادة
أسماء أوائل الشهادة الاعدادية بالجيزة
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قسم التعليم
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كشوف بأسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية ٢٠٢٠ على مستوى المحافظة للفصل الدراسي الأول، والتي اعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أمس الثلاثاء بنسبة نجاح  72.8%.


وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ ١٤٩٠١٦ طالبا وطالبة حضر منهم ١٤٨٠٠٣طالب وطالبة، في حين ان عدد الطلاب الناجحين بلغ ١٠٧٧٨١ طالب وطالبة بنسبة ٧٢.٨٢% بزيادة قدرها ١% عن العام الماضى.

وشملت النتيجة، نتيجة الإعدادي المهني ٥٩.٩% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح ٧٦.٩% ونتيجة ضعاف السمع ٧٧.٢%.


وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية في الجيزة 47 طالبا وطالبة، معظمهم تابعين لإدارة الهرم التعليمية، والتي جاءت في المركز الأول على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت ٨١.٩% تليها إدارة أكتوبر بنسبة ٨١.٩% ثم إدارة الشيخ زايد بنسبة ٧٩%.


وكان قد أنهى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول، الخميس الماضي، في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، بمحافظة الجيزة.
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الجيزة
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الجيزة
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