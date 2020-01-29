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اقتصاد

الدولار يستقر عند أعلى مستوى منذ شهرين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:42 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
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آية الجارحي - وكالات

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين في الوقت الذي استعاد فيه المستثمرون هدوءهم بعد تفشي فيروس كورونا في الصين، ويترقبون المزيد من الأنباء بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة.

 

صعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث تعاملات 0.1 بالمائة إلى 98.089، بينما تراجع اليورو 0.2 بالمائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1002 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته منذ 29 نوفمبر.

 

والعملة الأمريكية مرتفعة 1.8 بالمائة مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية العام، وذلك قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يُعقد في وقت لاحق يوم الأربعاء.

 

ومن غير المتوقع أن يعدل المركزي الأمريكي أسعار الفائدة حين يصدر قراره بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، لكن المستثمرين يرغبون في أن يعرفوا ما إذا كان جيروم باول سيبقي على لهجته المتفائلة بحذر.

 

وجرى تداول الين، الذي قفز في وقت سابق هذا الأسبوع مع شراء المستثمرين للعملة التي تعتبر مخزنا للقيمة في أوقات التوتر، عند 109.10 ين للدولار، ليرتفع على نحو طفيف خلال الجلسة.

 

وصعد الفرنك السويسري 0.1 بالمائة إلى 1.0713 فرنك لليورو لكنه تراجع نوعا ما عن المستوى المرتفع البالغ 1.0666 الذي سجله يوم الثلاثاء.

 

ويسبب فيروس كورونا الذي جرى رصده حديثا القلق بسبب انتشاره السريع وقلة المعلومات المعروفة عنه. وارتفع معدل الوفيات بشكل حاد إلى 132 يوم الأربعاء، مع تسجيل قرابة 1500 حالة إصابة ليصل الإجمالي لنحو 6000.

 

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