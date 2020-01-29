وزير الثقافة: برنامج متنوع للاحتفال بتنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية يعبر عن شخصية مصر الحضارية

عقدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة اجتماعا موسعا مع رؤساء الهيئات والقطاعات لبحث الترتيبات النهائية لبرنامج فعاليات تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الاسلامية خلال عام ٢٠٢٠ والمقرر الاعلان عنه ٣ فبراير المقبل من مقر معرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.





اكدت عبد الدايم أن اجندة فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الاسلامية يعد أحد ادوات القوة الناعمة في التواصل الإبداعي بين الشعوب الاسلامية التي تجمعها مفردات حضارية تستند إلى القيم والمثل العليا إلى جانب تقديم صورة حقيقية للعالم تعبر عن التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش ، وأضافت أن الانشطة الابداعية والفكرية والفنية التي تم إعدادها لهذه المناسبة تعكس ملامح شخصية مصر الحضارية والثقافية التى تكونت من نسيج متنوع عبر العصور وتميز فيها الطابع الاسلامى.



