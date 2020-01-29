قبول طلبات 150 فرصة عمل بالإسماعيلية برواتب مجزية.. غدًا

تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، غدًا الخميس ، قبول طلبات راغبي العمل على 150 فرصة عمل في سلسلة فنادق 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة.

وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية ، فضلا عن الحوافز ومقابل الخدمة ، مع إقامة مجانية، و3 وجات طعام "فطار وغذاء وعشاء" وبدل مواصلات، وتأمين صحي".

صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في مُشرف أول اشراف داخلي ، ومُشرف إشراف داخلي (غرف ومناطق عامة)، وعامل إشراف داخلي (غُرف)، وعامل إشراف داخلي (مناطق عامة)، ومُضيف، ومُضيف بارات، وبار مان، وبار تيندير، وكابتين.

وفي نفس السياق أشار ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية إلي أنه لا يشترط الخبرة إلا في وظائف معينة، مشيرا إلي أن المقابلة الشخصية في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية شارع شبين خلف استاد الاسماعيلية، مؤكدا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوها إلي أنه يتم متابعة التعيين مع الفنادق طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال إن الطلبات تقدم بدءا من غدًا الخميس وحتي استيفاء العدد المطلوب، منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.