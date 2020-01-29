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تعليم

تمريض جامعة حلوان تنظم حملة توعوية للعاملين للوقاية من الكورونا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:14 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
نظمت كلية التمريض بجامعة حلوان حمله توعوية للعاملين الإداريين بالجامعه بعنوان كيف تحمي نفسك من فيروس الكورونا ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والأستاذة الدكتورة سحر شفيق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة زينب حسين رئيس قسم صحة البالغين بالكلية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.


تضمنت الحمله توزيع مطويات توعوية وتوزيع كمامات، والتعريف بسبل الحماية العامة من فيروس الكورونا من خلال الآتي :
1-حافظ على نظافة يديك باستمرار بالماء والصابون.
2-ابتعد عن الأشخاص المصابين.
3-ارتداء الأقنعه الكمامه تمنع وصول الجراثيم إلى الفم.
4-استخدام وسائدك في الطائرة.
5-ارتداءالقفازات.
6-تجنب الحيوانات الحية أو الميته وعدم تناول اللحوم الميته والنيئة.
7-غطي فمك عند السعال.
8-تفادي الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض النفسيه كالسعال والعطس.
9-في حال إصابتك بحمى اذهب للطبيب فورًا للإطمئنان.
كما تضمنت الحمله كيفية التعامل مع مرض الكورونا وطرق العلاج، وأعراض ومضاعفات المرض.
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