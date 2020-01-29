تمريض جامعة حلوان تنظم حملة توعوية للعاملين للوقاية من الكورونا

نظمت كلية التمريض بجامعة حلوان حمله توعوية للعاملين الإداريين بالجامعه بعنوان كيف تحمي نفسك من فيروس الكورونا ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والأستاذة الدكتورة سحر شفيق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة زينب حسين رئيس قسم صحة البالغين بالكلية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.









تضمنت الحمله توزيع مطويات توعوية وتوزيع كمامات، والتعريف بسبل الحماية العامة من فيروس الكورونا من خلال الآتي :