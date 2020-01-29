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رياضة

رسميا .. طارق السكران مديرا فنيا للمنيا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:19 م
طارق السكران
طارق السكران
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عبدالله هشام - رباب الهواري
أعلن مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبدالجابر تولى طارق السكران مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي خلفا للكابتن طارق السيد.
وتقدم طارق السيد نجم الزمالك السابق باستقالته من تدريب فريق المنيا بدوري القسم الثاني عقب الخسارة من الالومينوم بنتيجة هدفين دون رد أمس ضمن منافسات الجولة ال13 من المسابقة .
ويأتي سبب استقالة طارق السيد النتائج السلبية التى لاحقت الفريق خلال الفترة الماضية بجانب سوء الحظ مما ادي الي تراجع مركز الفريق في جدول ترتيب المجموعة.
جدير بالذكر أن فريق المنيا يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة الالومنيوم برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق البنك الاهلى المركز الأول بالتساوى مع الالومنيوم برصيد 28 نقطة .
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