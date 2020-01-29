أشرف رسلان: أتعرض لضغوط نفسية وعصبية كبيرة على مدار اليوم

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه يتعرض لضغوط نفسية وعصبية كبيرة على مدار اليوم، ووجه حديثه لأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "حجم الضغط النفسى والعصبى عليا 24 ساعة كبير، ولو واحد رجله حصلها حاجة الميديا كلها بتتكلم"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2018/2019.





وأوضح رسلان، أن الزيادة فى العجز المُحقق بحساب ختامى الهيئة بسبب فائدة قرض بنك الاستثمار القومى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة فى هذا الشأن، حيث بلغت فوائد القرض خلال السنة المالية 4.1 مليار جنيه، فى حين أن قيمة القرض بالكامل كانت 10 مليار جنيه وقفزت إلى 33.4 مليار جنيه بسبب الفوائد، مضيفا "هذا الأمر نوقش فى مجلس الوزراء بحضور ممثلى وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومى، وتم الاتفاق على أن يتم التنازل عن بعض الأراضى مقابل إسقاط الدين، 14 قطعة أرض يتم تقييمها الآن بمكاتب التسعير".





وكان النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد تساءل عن حجم خسائر الهيئة خلال السنة المالية 2017/2018، ومقارنتها بخسائر العام المالى 2018/2019، وإجراءات تعزيز إيرادات نقل البضائع بالهيئة، وفى هذا السياق قال أشرف مصطفى سعيد، رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن خسائر عام 2017/2018 بلغت نحو 10 مليارات و470 مليون جنيه، وقفزت إلى 12 مليار و345 مليون جنيه فى السنة المالية 2018/2019، فيما بلغت الخسائر المُرحلة 78 مليار جنيه بنسبة 43% من الخسائر المرحلة للهيئات الاقتصادية البالغة 170 مليار جنيه.





وفيما يتعلق بإيرادات نقل البضائع أوضح رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها كانت 271.5 مليون جنيه خلال السنة المالية 2017/2018، وقفزت إلى 283.7 مليون جنيه فى نهاية العام المالى 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 12 مليون جنيه.