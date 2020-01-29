نقابة المحامين تطلق اسم رئيس النواب علي أول قاعة بأكاديمية المحامين

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين عن أن مجلس نقابة المحامين قرر اطلاق اسم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على أول قاعة محاضرات تنتهي بالأكاديمية.





من جهته، صرح "عبد العال"، خلال وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة، بأن أكاديمية المحاماة تهدف إلي التطوير والتحديث داخل نقابة المحامين، لمسايرة كل التغيرات التي تطرأ على الأنشطة التي تمارسها المحاكم وهيئات التحكيم الدولية والمحلية والجهات الإدارية.





وأضاف "عبد العال"، أن لا أحد ينسى دور نقابة المحامين في استقلال الوطن عام 1922، وانتصارها لكل قضاياه بداية من 1952 وحتى الآن، فهي قلعة الحريات ولها دور بارز في مواجهة الإرهاب الذي أراد أن ينال من الوطن في فترة من الفترات.





وأكد "عبد العال"، أن الدستور أعلى من قيمة المحاماة عندما كان النقيب العام سامح عاشور عضوا بلجنة الخمسين ويتردد على لجنة الصياغة لكي تخرج نصوص تدعم استقلال مهنة المحاماة، كما تواصل مع اللجنة التشريعية في البرلمان لإعداد وصدور تعديلات قانون المحاماة الذي أتى بالعديد من المكتسبات التي تعظم شأن المهنة.



