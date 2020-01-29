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ديني

البحوث الإسلامية يختتم فعاليات ورشة صناعة المفتي للوعاظ بالجامع الأزهر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم اختبارات انتهاء ورشة عمل "صناعة الفتوى" لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بمناطق الوعظ بالمحافظات، وذلك بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم مستويات الوعاظ وتأهيلهم للعمل الإفتائي بشكل يسهم في أداء دورهم المجتمعي بشكل متميز.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن هذه الدورات التدريبية لتأهيل وعاظ الأزهر الشريف في مجال الفتوى، تأتي في إطار سعي الأزهر الشريف لرفع كفاءة الوعاظ وتمكينهم من حسن التعامل مع القضايا المعاصرة، والنصوص الشرعية، وإسقاطها على الواقع الذي يعيشه الناس، بشكل يراعي اختلاف الزمان والمكان والحال والعرف والأشخاص، وبيان قواعد وأصول الفتوى. 

أضاف عيّاد أن ورش العمل تضمنت عقد جلسات متخصصة لمناقشة القضايا المختلفة لمواجهة المفاهيم المغلوطة التي تروجها الجماعات المنحرفة، وكيفية حماية المجتمع من خطرها بكل الطرق الممكنة، فضلا عن تأهيلهم للرد على استفسارات الناس في مجالات الفتوى المختلفة بشكل مبسط ومفهوم لديهم مهما اختلفت مستوياتهم العمرية والعلمية.
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