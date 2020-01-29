إصابة 51 فلسطينيا في اشتباكات مع قوات الاحتلال ببيت لحم

أفادت قناة "الغد"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد المصابين في اشتباكات بيت لحم بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال إلى 51 مصابا.





واقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مدينة بيت لحم بالضفة الغربية من مدخلها الشمالي، للتصدي للاحتجاجات الفلسطينية





ووقعت اليوم اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمحتجين على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المقترحة للسلام لحل القضية الفلسطينية الإسرائيلية.





وقمعت قوات الاحتلال المسيرة الفلسطينية بإطلاق قنابل الغاز على المشاركين في المسيرة الرافضة لخطة السلام الأمريكية في منطقة الأغوار؛ مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق.





من جانبها أفادت قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت طاقمها وصادرت معداته لمنعه من تغطية فعاليات في الأغوار الفلسطينية.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مناطق مختلفة في قطاع غزة، الدخول في إضراب شامل، اليوم الأربعاء، ورفعت الأعلام السوداء، رفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.