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شبه رانيا يوسف..أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة اسماء ابو اليزيد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"  مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير جديدة لها بعد نجاحها فى المسلسل الكويدى الانسة فرح بطولتها وبطولة الفنانة رانيا يوسف.

تألقت الفنانة اسماء ابو اليزيد بإطلالة انيقة وجذابة، مرتدية فستان شيفون بالالوان الموف مع الكحلى، ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء بالكعب العالى باللون الاسود، واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة و المكياج الهادئ لابراز ملامحها الجذابة.

ونالت صور اسماء ابو اليزيد إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها معلقين :" شبه رانيا يوسف.. السمار مش نص الجمال ..انتى الجمال كله".

وتشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد في مسلسل الآنسة فرح الذي يعرض حاليا على فضائية Mbc

مسلسل الآنسة فرح بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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