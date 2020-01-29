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توك شو

برلماني بحريني سابق: الشعب القطري في حالة تذمر من سياسات النظام الحالية.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:21 م
قطر
قطر
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إبراهيم القادري
قال جمال داود عضو مجلس النواب البحريني سابقا ، إن النمط الذي تتعامل به قطر في السياسة بعيد كل البعد عن المجتمع الخليجي كما أن الشعب القطرى مستاء من الوضع والخطوات التى تتخذ والتي لا تعبر عن الشعب القطرى خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الخليج .

وأضاف جمال داود خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، أن الشعب القطرى مغلوب على أمره ولا يستطيع ان يتجاوز تلك الامور كما ان الشعب القطري أصبح يواجه ضغوطات من الداخل .

وأوضح جمال داود ، أن هناك أفرادًا من العائلة الحاكمة القطرية موضوعون تحت الإقامة الجبرية ومنهم من يقيم خارج قطر بسبب النظام القطري الحالي .

وتابع : أن السلطات القطرية زادت من إجراءاتها القمعية بسبب مطالب المعارضة بحرية التعبير وحق العودة الي قطر. 

واستكمل جمال داود، أن النظام القطرى أصبح مسلوب الإرادة بعد أن رمى نفسه في أحضان إيران وتركيا كما أن تميم مرعوب من الغضب الكامن داخل الأسرة الحاكمة .
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