وزير النقل: مستثمر واحد يستغل أكشاك وكافيتريا محطة مصر مقابل 47 مليون جنيه

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه كان متواجدًا في مجلس النواب لإقرار تعديلات قانون السكك الحديد يوم الأثنين الماضي.





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أوجه التحية إلى مجلس النواب واللجنة التشريعية والنقل والمواصلات لإقرار قانون السكك الحديد الجديد وإعطائها الحق لاستغلال أراضيها بمعرفتها لتوفير دخل يساعدها في خطة التطوير دون تحميل موازنة الدولة أعباء مالية كثيرة".





وتابع كامل الوزير: "لدينا أراضٍ غير مستغلة ونعمل على استغلالها، وتم التصديق على مشروع قانون السكك الحديد".





وأكمل كامل الوزير: "لم نقم بتقدير أراضي السكك الحديد ويتم طرح الأراضي في مزايدة عالمية ونحصل على أعلى الأسعار".





ولفت كامل الوزير: "مستثمر واحد يستغل أكشاك محطة مصر والكافيتريا والمول ونحصل منه على 47 مليون جنيه خلال الـ15 سنة المقبلة".



