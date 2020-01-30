لـ السيدات.. 4 خطوات يجب اتباعها للحصول على بيتزا ناجحة

الكثير من السيدات الذين يفضلن تحضير البيتزا في المنزل، لذلك عليك أن تتعرفي على أهم النصائح للحصول على بيتزا ناجحة مثل المطاعم.





أولا: الدقيق

للحصول على عجينة بيتزا ناجحة احرصي على استخدامك دقيق خبز عالي البروتين فهو يساعدك فى الحصول على عجينة جيدة وهشه.





ثانيًا: الفرن

لابد من أن يكون الفرن ساخن جدًا قبل وضع البيتزا به كأنك ستصنعين الكيك "على درجة حرارة 200"، وذلك للحصول على بيتزا هشة وطرية.





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ثالثًا العجينة:

احرصي على دعك العجينة بواسطة يديك لتحصلي على أفضل عجينة متماسكة، ثم قومي بدهنها بالزيت.

اتركي العجينة جانبًا حتى تتخمر وقومي بتغطيتها، واحذري أن تعاملي العجينة كالخبز وخصوصًا من جهة الدعك حتى لا تصبح طرية جدًا.





رابعًا الصلصة: