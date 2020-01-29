البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا من الكنيسة الإثيوبية بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية ، بطريرك الكرازة المرقسية ، مساء اليوم ، بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية ، وفدا من الكنيسة الإثيوبية.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن وفد الكنيسة الإثيوبية تكون من الأسقف إغريغوريوس أسقف إقليم شور شرق إثيوبيا ومستشار أبونا متياس الأول بطريرك إثيوبيا وأبونا جبرياسوس والدياكون أديس.





وأضاف القس بولس حليم أن المقابلة حضرها جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط والراهب القمص أنجيلوس النقادي.





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني ألقى عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء بعد توقفه خلال الفترة الماضية بسبب أعياد رأس السنة والميلاد المجيد والغطاس، حيث استضاف فعاليات اليوم الثاني لأسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس.





شارك في الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس مندوبون من الكنيسة السريانية والكنيسة الأثيوبية إلى جانب الكنائس الأعضاء في مجلس كنائس مصر.





وقدم خورس الكلية الإكليريكية بقيادة الشماس إبراهيم عياد مجموعة من الألحان التراثية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب الكلمات التى قدمها جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط والقس بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر والقس رفعت فكري الأمين العام العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.