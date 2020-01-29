AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا من الكنيسة الإثيوبية بالمقر البابوي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:29 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية ، بطريرك الكرازة المرقسية ، مساء اليوم ، بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية ، وفدا من الكنيسة الإثيوبية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن وفد الكنيسة الإثيوبية تكون من الأسقف إغريغوريوس أسقف إقليم شور شرق إثيوبيا ومستشار أبونا متياس الأول بطريرك إثيوبيا وأبونا جبرياسوس والدياكون أديس.

وأضاف القس بولس حليم أن المقابلة حضرها جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط والراهب القمص أنجيلوس النقادي.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني ألقى عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء بعد توقفه خلال الفترة الماضية بسبب أعياد رأس السنة والميلاد المجيد والغطاس، حيث استضاف فعاليات اليوم الثاني لأسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس.

شارك في الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس مندوبون من الكنيسة السريانية والكنيسة الأثيوبية إلى جانب الكنائس الأعضاء في مجلس كنائس مصر.

وقدم خورس الكلية الإكليريكية بقيادة الشماس إبراهيم عياد مجموعة من الألحان التراثية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب الكلمات التى قدمها جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط والقس بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر والقس رفعت فكري الأمين العام العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.
البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا من الكنيسة الإثيوبية بالمقر البابوي
البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا من الكنيسة الإثيوبية بالمقر البابوي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من الكهنة الصينيين

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا من بطاركة الكنيسة الكاثوليكية بالشرق الأوسط

البابا تواضروس يستقبل سفير سنغافورة الجديد في القاهرة

البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

بطريرك الكاثوليك وسفير الفاتيكان بالقاهرة يهنئان البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بطريرك الروم الكاثوليك بسوريا يزور البابا تواضروس بالمقر البابوى..صور

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الزمالك بشأن مباراة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي

الزمالك يكتسح الأهلى فى دوري الطائرة ويتصدر جدول الترتيب

بعد ظهور كورونا .. اتحاد الكرة يعلق على مصير السوبر في الإمارات

شيكابالا يوجه التهنئة لـ جونيور أجاي لاعب الأهلي.. بهذه الطريقة

بسمة وهبة تكشف تفاصيل نجاتها من الموت بغرفة نومها.. فيديو

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الاهلي والهلال السوداني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي