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رياضة

آية الشامي: الروح القتالية وراء الفوز على الزمالك

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبرت آية الشامي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في الدوري.

وأضافت أن الفريق حقق المطلوب في المباراة بالفوز ومواصلة التربع على قمة الدوري بفارق كبيرعن أقرب ملاحقيه.

وأكدت أن الروح القتالية والإصرار على الفوز كانا الدافع الكبير لانتفاضة الفريق في الشوطين الثالث والرابع، ومن ثمَّ الفوز بالمباراة، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات المدير الفني، حمدي الصافي، خصوصًا بعد الشوط الثاني الذي خسره الفريق.

وأتمت الشامي حديثها بتأكيد سعادتها بالعودة للمشاركة في المباريات، أمام فريق مثل الزمالك بعد فترة غياب طويلة بداعي الإصابة.

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