شوبير يحسم مصير استقالة إيهاب جلال من تدريب المصري

مجلس إدارة المصري اجتمع في مكتب رئيس النادي عقب هزيمة المصري من الجونة وحضر رئيس النادي سمير حلبيه ونأئب رئيس النادي محمد الخولي والاعضاء

طارق هاشم ، احمد عوض ، احمد الشملة، عدنان حلبيه، حسن عمار" .





وأضاف : " واستمر الاجتماع ساعتين ليتم تجديد الثقة في الجهاز الفني الذي يقوده ايهاب جلال وستكون هناك جلسه بين المجلس وك ايهاب جلال عقب عودة الفريق من نيجيريا .





وتابع : " الفريق الان في القاهرة وسوف يغادر مطار القاهرة الي نيجيريا في الثامنه صباحا لملاقاه بطل نيجيريا فريق رينجرز وهي مباراة تحصيل حاصل بعد ان ضمن الفريق البورسعيدي الوصول لدور الثمانيه في البطوله الكونفدرالية" .





حسم الإعلامي أحمد شوبير مصير استقالة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري من تدريب الفريق بعد الهزيمة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز .وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " قائلا : " إيهاب جلال لم يقدم استقالته من تدريب المصري كما يشاع في بعض المواقع ،