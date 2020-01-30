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رياضة

سفير مصر بالسودان: خطة محكمة لتأمين بعثة الأهلي قبل مباراة الهلال

الخميس 30/يناير/2020 - 12:48 ص
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
كشف حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان، عن آخر تطورات مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الختامية بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

أكد "عيسى"، في تصريحات تليفزيونية، أن وزارة الداخلية السودانية وضعت خطة تأمينية شاملة للنادي الأهلي أثناء زيارته السودان لمواجهة الهلال؛ من أجل معرفة الاستعدادات لتأمين بعثة القلعة الحمراء.

وشدد على أن وزارة الداخلية وضعت خطة تأمين شاملة للنادي الأهلي أثناء تنقلاته في السودان من وإلى الفندق وملعب التدريب والمطار والاستاد، حتى مغادرته البلاد.

وأشاد سفير مصر في السودان بتعاون مسئولي نادي الهلال ووزارة الداخلية بشأن تأمين النادي الأهلي وتلبية كل طلباته المتعلقة بالإقامة والتدريبت والاستعداد للمباراة.

واختتم "عيسى"، تصريحاته، موضحًا أنه سيتوجه يوم الخميس برفقة سيد عبد الحفيظ، وسمير عدلي، إلى ملعب المباراة لمعاينته والاطمئنان إلى الترتيبات الخاصة بالمباراة، قبل أن يصل الفريق.

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