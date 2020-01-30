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أخبار العالم

شاهد.. المسماري ينشر قائمة بأخطر الإرهابيين الليبيين المتواجدين في تركيا

الخميس 30/يناير/2020 - 05:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء أمس الأربعاء، عن قائمة تضم أخطر  وأبرز العناصر الإرهابية المدعومة من تركيا والمتواجدين هناك تحت رعاية رجب طيب أردوغان.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "ليبيا الحدث" إن القائمة تضم "خالد نصرات" وكنيته "أبو اليقضان" والمنتمي لمليشيا "الجماعة الليبية المقاتلة"، مشيرًا إلى أنه متورط في دعم تنظيم القاعدة الإرهابية وأحد المتورطين في قضيةهجوم مانشستر أرينا 2017، الذي أسفر عن مقتل 23 شخصًا وإصابة حوالي 119 آخرين في بريطانيا. 

وأضاف المسماري: "وتضم القائمة أيضًا الإرهابي "بشير الفقي" المكنى "أبو عبد الرحمن الفقي" وهو منتمي لتنظيم القاعدة وأمير لتنظيم "الجماعة الليبية المقاتلة في ليبيا"، كما تضم "خالد أبو القاسم العماري" المنتمي لتنظيم "القاعدة في بلاد الرافدين" وهو مقاتل سابق في العراق ومتهم بقتل السفير الأمريكي في بنغازي". 

وتابع: "تضم القائمة كذلك "سالم جابر" المنتمي لتنظيم "أنصار الشريعة" والمكنى "الشيخ سالم"، وهو أمير خلية مسجد الأنصار المتهمة في قضايا تجنيد إرهابيين إلى سوريا وقتل السفير الأمريكي في بنغازي، إضافة إلى "أشرف بن اسماعيل" وهو ممول للتنظيمات الإرهابية ورجل أعمال ومتهم بسرقة 3 مليار دولار من مصرف ليبيا المركزي". 

وشدد المسماري على أن حكومة الوفاق تدعم عناصرها بالإرهابيين القادمين من سوريا، مشيرًا إلى أنه تم وصول أكثر من 3000 إرهابي إلى ليبيا كمرتزقة، حتى الآن توزيعهم على محاور عين زارة ومشروع الموز ومحور الزهراء السواني، ومجموعة في مصراتة، ومجموعة إلى معسكر العسة على الحدود التونسية الليبية، لاستهداف مناطق تابعة للقيادة العامة مثل قاعدة الوطية وصبراته.

ولفت إلى أن "الجماعات المسلحة تستخدم المدارس لتسكين المرتزقة السوريين والأتراك، وأشار إلى أن استطلاع الجيش رصد تحشيدات ضخمة لقوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة السوريين في الهيشة وكوبري السدادة حتى مصراتة".

شاهد.. المسماري ينشر قائمة بأخطر الإرهابيين الليبيين المتواجدين في تركيا
شاهد.. المسماري ينشر قائمة بأخطر الإرهابيين الليبيين المتواجدين في تركيا
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