وتتكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانًا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية.

وتنشط الرياح أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط الرياح واضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء والغردقة، بينما تكون الرياح معتدلة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 19

شبين الكوم 08 18

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 10 18

بلطيم 11 18

مطروح 11 19

السلوم 09 17

سيوة 05 16

بورسعيد 11 20

دمياط 11 19

الزقازيق 10 19

الإسماعيلية 10 19

السويس 11 18

العريش 09 19

رفح 09 18

رأس سدر 09 20

نخل 02 19

نويبع 10 20

طابا 08 18

كاترين 05 13

الطور 13 20

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 10 23

مرسى علم 13 22

الفيوم 08 20

بني سويف 08 20

المنيا 05 20

أسيوط 05 20

سوهاج 07 21

قنا 06 22

الأقصر 08 23

أسوان 09 22

أبو سمبل 09 22

الوادي الجديد 04 23

شلاتين 12 23

أبو رماد 13 22

حلايب 13 21

رأس حدربة 15 21



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 30

المدينة 10 24

الرياض 06 20

المنامة 15 19

أبو ظبي 14 22

الدوحة 13 22

الكويت 07 20

دمشق 07 14

بيروت 13 17

عمان 05 13

القدس 07 12

غزة 11 18

بغداد 07 18

مسقط 17 23

صنعاء 05 23

الخرطوم 16 32

طرابلس 11 18

تونس 11 20

الجزائر 10 18

الرباط 08 21

نواكشوط 20 34



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -02 09

اسطنبول 02 09

إسلام آباد 05 17

نيودلهي 07 19

جاكرتا 25 30

بكين -06 06

كوالالمبور 24 31

طوكيو 06 14

أثينا 04 17

روما 09 16

باريس 10 13

مدريد 08 12

برلين 05 07

لندن 10 12

مونتريال -12 -08

موسكو -02 01

نيويورك -02 03

واشنطن -03 05

