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أخبار البلد

القباج لـ صدى البلد: افتتاح 7 مؤسسات جديدة لاستقبال مواطنين بلا مأوى.. قريبًا

الخميس 30/يناير/2020 - 09:06 ص
دكتورة نفين القباج
دكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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محمد عبد المنعم
أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم افتتاح 7 مؤسسات ودور رعاية جديدة خلال الفترة المقبلة للكبار والأطفال بلا مأوى، مُشدّدة على أن هذه المؤسسات ستكون مؤهلة لاستقبال المواطنين من الكبار والأطفال بلا مأوى قريبًا.


وأضافت "القباج" فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن حملة إنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى التى تم إطلاقها فى 17 يناير الجاري، مستمرة فى أداء عملها من خلال 17 وحدة متنقلة « إحنا معاك » تجوب الشوارع فى المحافظات وفرق التدخل السريع ، كما أن هناك أكثر من فريق داخل وزارة التضامن الاجتماعى يعمل فى هذه الحملة التى هدفها إنقاذ من هم فى وضعية الشارع خاصة فى ظل البرد القارس وتنفذ فى جميع محافظات الجمهورية.


وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك أكثر حالة يتم التعامل معها فى الحملة، حيث هناك حالات تتجاوب بسهولة جدًا مع الحملة وتنتقل لدور الرعاية، وهناك حالات ترى فى الشارع مصدر رزق لها وهم من يطلق عليهم المتسولون، وهناك حالات تعانى من أمراض نفسية وعصبية، مشيرة إلى أن فرق الحملة تتعامل مع هذه الحالات بحرص شديد لأن هدفها إنقاذهم من وضعهم الحالى.


وأشارت "القباج" إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين وزارتى التضامن الاجتماعى والداخلية لمواجهة تلك ظاهرة التسول التى تتواجد فى كل دول العالم، مشددة على أن هدف الوزارة تقليل أعداد بلا مأوى من الكبار والصغار وحمايتهم.


وأكدت "القباج" أن الحملة هذا العام ترفع شعار «وطن بلا تشرد» لأن هذه سمات وطن نسعى ونأمل لتحقيقها بكل السُبل، وسنحقق الهدف تدريجيًا، مشددة على أن هناك تعاونًا مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية لدراسة مثل تلك الظواهر وكيفية التعامل معها بالطرق الصحيحة، خاصة أن بعض المُشردين أخذ الشارع منهج حياة، مؤكدة أن هدف الوزارة حماية الأطفال والكبار والمسنين بلا مأوى .

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