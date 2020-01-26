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أخبار البلد

التضامن : فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مسنة بالقاهرة وينقلها لدار رعاية اجتماعية

الأحد 26/يناير/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
ورد لفريق اطفال وكبار بلا مأوي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بلاغ بوجود سيدة بلا مأوى تجلس بجوار محطة مصر بمنطقة رمسيس.. وعلي الفور تحرك الفريق للمكان الذي تتواجد فيه السيدة وتبين من خلال دراسة الحالة الاولية  ان السيدة تدعي ر ح ص 46 عامًا ارملة حاصلة علي دبلوم تجارة .

وقد  تزوجت السيدة ثلاث مرات من قبل وانجبت طفلا من كل زوج وتم طلاقها بسبب خلافات بينهم واحيانا مع ام زوجها ؛ وانتقلت للإقامة مع اختها وكانت تأخذ معاشا من والدها؛ وبسبب مشكلات أبناء شقيقتها قامت بالنزول للشارع وتعاني السيدة  من ارتفاع من سكر الدم ؛ وتعاني من جروح بالقدم .

وقام الفريق  بعمل إسعافات أولية وتقديم وجبات ساخنة وبطانية من قبل الوحدة المتنقلة (غرب) 
وتم تحويل الحالة لدار روضة الحبيب التابعة لجمعية مجالس الذكر من قبل الوحدة المتنقلة ( جيزة 2)
التضامن : فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مسنة بالقاهرة وينقلها لدار رعاية اجتماعية
التضامن : فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مسنة بالقاهرة وينقلها لدار رعاية اجتماعية
التضامن : فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مسنة بالقاهرة وينقلها لدار رعاية اجتماعية
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