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وزيرة التضامن تتابع حملة إنقاذ المشردين وأطفال بلا مأوى في الشارع.. شاهد

الأحد 19/يناير/2020 - 10:35 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن
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محمد حليم قنديل
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إنها تتابع حملة إنقاذ المشردين وأطفال بلا مآوى بنفسها في الشارع.

وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية سينضم للحملة لكي يتم دراسة الحالات التى تحتاج الى المساعدات.

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن حملة إنقاذ المشردين ستشمل جميع المحافظات بالتنسيق مع وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمركز القومي للبحوث.

وأشارت إلى أنها، تفضل النزول للشارع كوزارات شريكة لأن الموضوع يكون أكبر من كونه مشكلة واحدة ويجب النظر الى المشكلة من منظور متعدد.

وأوضحت نيفين القباج، أن البداية ستكون فى محافظتين ثم ستكون فى باقى المحافظات.
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