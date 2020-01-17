التضامن: 60 مليون جنيه من التكافل الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا خلال 2019

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، تقريرا عن فعاليات المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لعام 2019.



وأشار التقرير إلى محاور عمل المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي،والتى تقوم على تحقيق التكافل بمعناه الواسع حيث تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومساندة الأسر الأكثر احتياجا فى ضوء تنموى وتمكينى اجتماعيا واقتصاديا.



ونوه التقرير إلى أن عام 2019 شهد تقديم ما يزيد على 60 مليون جنيه مساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجًا،لما يقرب من 200 ألف مستفيد من عملاء التكافل الاجتماعي وذلك في تزايد مستمر للدور الذى تقوم به المؤسسة في تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية للحالات العاجلة والأكثر احتياجا ،وتحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها، وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة .



ففى مجال تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية تم تقديم 26 مليون 842 ألف جنيه لما يقرب من 141 ألف مستفيد فى صورة مساعدات مالية كما تم تقديم 7 مليون 469 ألف جنيه كمساعدات عينية استفاد منها مايزيد على 56 الف 973 مستفيد منها توزيع 20 ألف بطانية على الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية بمحافظات الصعيد وهى الجيزة وأسيوط وسوهاج وتقديم منح مساعدة لمستفيدى التكافل فى المناسبات المختلفة وتوزيع الشنط المدرسية بمستلزماتها مع بدء العام الدراسى بقيمة زادت على مليون جنيه كما نجحت المؤسسة فى توفير الرعاية الصحية والعلاجية بقيمة 26 مليون جنيه 249 الف جنيه استفاد منها 165 من الحالات المرضية والتى كانت فى حالة لاجراء عمليات جراحية سريعة من قلب مفتوح وعظام .



وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات ومعدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها،ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية