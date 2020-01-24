التضامن: تنفيذ حملة إنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى بكل المحافظات

أكد حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، أن

وأضاف يوسف فى تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » أن هناك ثلاث حالات يتم التعامل معها وهى حالات ضعاف البنية ، حيث يتم نقلهم لدور الرعاية ، ومن لديهم مشاكل وأزمات عقلية ونفسية ، وهذه الحالات بعضها يرفض الانتقال لدور الرعاية حيث يصعب السيطرة عليها وهنا تتدخل وزارة الصحة ، أما النوع الثالث والأخير وهم المتسولون الذين يأخذون من الشارع مهنة لهم وهذا الأمر يتطلب تدخل وزارة الداخلية.





وأشار مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن حملة إنقاذ بلا مأوى من الكبار والأطفال تنفذ من العام الماضى بناء على توجيهات القيادة السياسية ، وتهدف لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار.





كانت وزيرة التضامن الاجتماع نفين القباج قد رافقت الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثًا عن المشردين من الكبار والأطفال.