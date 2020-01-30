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رياضة

عروض مغرية من الدوري الإماراتي لـ عبد الله السعيد | تفاصيل

الخميس 30/يناير/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
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نور عادل
قال ميدو حزين، وكيل عبد الله السعيد، نجم بيراميدز، إن اللاعب كان في طريقه لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الإماراتي.

وأوضخ خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي مع الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "السعيد كان عقده سينتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي قبل تجديد تعاقده منذ أسابيع، وكان يحق له التوقيع لأي نادٍ اآخر في يناير الجاري".

وأكد حزين أن السعيد تلقى عرضين من ناديي الوحدة بطل الدوري الإماراتي، وكذلك من نادي الشعلة، وكان هناك منافسة بين الناديين من أجل حسم الصفقة، وبالفعل تقدما بعرضين رسميين لإدارة بيراميدز.

وأنهى وكيل السعيد تصريحاته قائلًا: "إدارة بيراميدز نجحت في التجديد لعبدالله السعيد والإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق".
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