عروض مغرية من الدوري الإماراتي لـ عبد الله السعيد | تفاصيل

قال ميدو حزين، وكيل عبد الله السعيد، نجم بيراميدز، إن اللاعب كان في طريقه لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الإماراتي.





وأوضخ خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي مع الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "السعيد كان عقده سينتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي قبل تجديد تعاقده منذ أسابيع، وكان يحق له التوقيع لأي نادٍ اآخر في يناير الجاري".





وأكد حزين أن السعيد تلقى عرضين من ناديي الوحدة بطل الدوري الإماراتي، وكذلك من نادي الشعلة، وكان هناك منافسة بين الناديين من أجل حسم الصفقة، وبالفعل تقدما بعرضين رسميين لإدارة بيراميدز.



