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توك شو

بوتين يفرج عن تاجرة حشيش إسرائيلية.. تفاصيل

الخميس 30/يناير/2020 - 10:39 ص
بوتين وبنيامين
بوتين وبنيامين
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل الإفراج عن إسرائيلية عفا عنها بوتين ..

وقد أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون أن الإسرائيلية نعمة يساكر المدانة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، تم إطلاق سراحها بعد صدور عفو رئاسي عنها.

وذلك بناء على مرسوم العفو الرئاسي، غادرت يساكر سجنها" الواقع في ضواحي موسكو، "وهي حرة طليقة"، دون أن يذكر متى تحديدا تم الإفراج عنها.

وذكر محامي تساكر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر عن رغبته في أن يأخذ شخصيا "يساكر" إلى إسرائيل على متن طائرته بعد زيارة يقوم بها إلى موسكو اليوم الخميس.

كانت نعمة أوقفت في أبريل 2019 خلال ترانزيت في مطار موسكو بعد العثور على تسعة غرامات من القنب أو الحشيش والماريجوانا في حقيبتها فى أكتوبر وقد حكم عليها بالسجن سبع سنوات ونصف سنة وهي عقوبة ثبتت في الاستئناف في ديسمبر.


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