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رياضة

حيرة بسبب رمضان صبحي.. تعرف على قائمة الأهلي لرحلة السودان

الخميس 30/يناير/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول للكرة بالأهلي مرانه الاخير بإستاد مختار التتش اليوم قبل أن يغادر عصرًا إلي الخرطوم إستعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها بعد غد السبت في ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتحظي تلك المباراة باهمية قصوي كونها ستحدد الموقف النهائي للفريق في المحفل القاري، فالأهلي يحتاج للفوز للتأهل في الصدارة أو حتي التعادل للتأهل كثاني المجموعة ، ونظرًا لهذا الأمر فقد قرر محمود الخطيب رئيس النادي رئاسة البعثة بنفسه ويسافر معه مرافقًا علي نفقته الشخصية طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يعلن السويسري رينيه فايلر القائمة التي ستغادر إلي السودان عقب مران اليوم والذي سيحدد بنسبة كبيرة الموقف النهائي لرمضان صبحي الجناح الأيسر وإمكانية تواجده في القائمة من عدمه خاصة أنه عائد من إصابة أستمرت شهرين.

وأستقر الجهاز الفني طبقًا لإجتماع عقده فايلر أمس علي القوام الرئيسي للقائمة التي سوف يعلنها اليوم والتي لن تخرج عن محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي في حراسة المرمي واحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعه وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولي وعلي معلول وعمرو السولية واليو ديانج وحسام عاشور ومحمد مجدي أفشه ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجيرالدو ومحمود كهربا وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي.
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