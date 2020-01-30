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توك شو

مش بيجيب سرطان.. استشاري تغذية تكشف مكونات الشعرية سريعة التحضير الحقيقية

الخميس 30/يناير/2020 - 01:14 م
اندومي
اندومي
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ياسمين سامي
كشفت الدكتورة امنة اسماعيل استشاري التغذية العلاجية والباطنة العامة عن مكونات الاندومي الذي حذر منه عديد من الاطباء باعتباره ضار بالصحة للاطفال والكبار.

وقالت استشاري التغذية خلال لقائها مع برنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية mbc مصر: يتكون الاندومي من 62 % نشويات والباقي عبارة عن الدهون المشبعة منها زيت النخيل والذي يؤدي الي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم كما يحتوي علي مواد حافظة واملاح عالية تبلغ 820 مليجرام في الكيس الواحد في حين ان الكمية الصحية من الأملاح هي 300 مليجرام فقط للشخص في اليوم. 

وأضافت استشارى التغذية: الاندومي حاصل علي موافقة وزارة الصحة الا انه اقترن بعدد من الامراض منها امراض الجهاز العصبي وقد يسبب اضطرابات قلب سريعة واحمرار للوجه.
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