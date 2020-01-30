نعمة يسسخار.. إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية في روسيا قُبيل لقاء بوتين ونتنياهو

أفادت تقارير إعلامية عبرية، صباح الخميس، بأن السلطات الروسية أطلقت سراح الإسرائيلية نعمة يسسخار، بعد عشرة أشهر من السجن.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن الإفراج عن يسسخار جاء قبل وقت قصير من وصول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن يعرض نتنياهو خلال اللقاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في الشرق الأوسط.

وأعلن بوتين أمس العفو عن يسسخار، التي صدر بحقها حكمًا بالسجن أكثر من سبعة أعوام لحيازتها بضع جرامات من المادة المخدرة "الماريجوانا" في مطار موسكو العام الماضي، الأمر الذي أدى لتوتر العلاقات بين البلدين.