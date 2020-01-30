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لأول مرة.. حفيد عادل إمام يروى تفاصيل تجربة الإخراج ودعم والده وجده له.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 01:27 م
عادل رامي إمام
عادل رامي إمام
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ريهام فيكتور

قال عادل رامي إمام حفيد الفنان عادل إمام إنه يخوض أول تجربة له في مجال الإخراج من خلال فيلم القصير "انحدار"، كان مشروعًا للجامعة واستعنت فيه بصديقي من المدرسة ليمثل فيه، وشقيقي ساعدني إني أخرج الفيلم الذي استغرق يومين".


وأضاف عادل رامي إمام خلال حواره  ببرنامج إم بي سي تريدينج إنه شاهد فيلم  لص بغداد لعمه محمد إمام، مشيرا إلى أنه فيلم  فكرة جديدة أكشن جديد ومختلف عن باقى الافلام التى قدمها من قبل .


وأشار حفيد الفنان عادل إمام الى أن والده المخرج رامي إمام عندما قرر أن ينشر فيديو له، كان قرار صعبا بالنسبة له، مؤكدا ان والده  كان يفضل أن يبعد أولاده عن الإعلام سواء من قريب أو من بعيد حتى بمجرد أي شيء ينشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.


وتابع حفيد الفنان عادل إمام  أن والدة رامي علمه أساسيات الإخراج واكتسب منه النظرة الفنية والاخراجية ، مشيرا إلى أنه تعلم منه ومن جده الكثير في المجال خاصة فى آخر 6 سنوات بسبب تردده معهم للوكيشن التصوير.

وأكد حفيد الفنان عادل إمام أن جده الزعيم هو أكبر داعم له وأنه علمه الكثير من الأمور الحياتية كالثقة بالنفس والتواضع  مع الناس وأن يكون صاحب سمعة طيبة وسط الجميع.

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